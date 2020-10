Bilder und Geschichten

„Je mehr wir über die Vergangenheit wissen, desto besser können wir in Zukunft mit dem Klimawandel umgehen“, ist die zuständige Umweltlandesrätin Ursula Lackner sicher. Also startet sie mit dem Klimabündnis Steiermark und der ZAMG das Projekt „Wetterzeugen gesucht!“ Dafür wurde eine Homepage eingerichtet, auf der Erlebnisse in Wort und Bild dokumentiert werden können: „Wir schicken den Aufruf auch an Schulen, damit die Enkeln der älteren Generationen dabei helfen“, so Friedrich Hofer vom Klimabündnis Steiermark.