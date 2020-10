Das Testen ohne Anlass führe zu einem falschen Sicherheitsgefühl, so die ÖGIT. Denn auch ein negativer PCR-Nachweis ist nur eine Momentaufnahme, schließt eine Covid-Infektion nicht aus und entbindet nicht von Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Präventives Testen ohne begründeten Verdacht belaste die vorhandenen Testkapazitäten und verzögere damit die Identifizierung von wirklich erkrankten Personen, betonten die Experten. Personen, die an Covid-19 erkrankt waren, sollen in den nächsten Monaten danach nicht mehr mit PCR-Tests auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet werden, so ihre Empfehlung.