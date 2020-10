Corona-Ärger für Friedl

Am Abend wurde offiziell, dass Marco Friedl (Werder Bremen) nur im Testspiel gegen Griechenland am Mittwoch in Klagenfurt dabei sein kann. Grund dafür ist eine Verordnung des Bremer Gesundheitsamts, wonach Spieler nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet fünf Tage in Quarantäne müssen und Werder seine Spieler daher für Reisen in solche Länder nicht freistellt.