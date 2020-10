In Paris gilt ab sofort die „maximale Alarmstufe“: Wegen der sehr angespannten Corona-Lage bleiben in der französischen Hauptstadt ab Dienstag Bars für mindestens zwei Wochen geschlossen. Restaurants könnten geöffnet bleiben, wenn sie sich an verschärfte Hygieneregeln hielten, sagte der Pariser Polizeipräfekt Didier Lallement am Montag. Clubs und Tanzsäle würden geschlossen, Studentenpartys und jede Art von Festen seien nicht erlaubt.