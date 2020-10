Für den Fall einer Niederlage am grünen Tisch prüft der Fußballklub SSC Napoli nach dem geplatzten Spiel bei Juventus Turin rechtliche Schritte. Die Partie der Serie A war am Sonntagabend ausgefallen, weil Neapel wegen zwei Corona-Fällen nicht anreisen konnte. Der Verband hatte im Vorfeld bereits damit gedroht, das Spiel mit 3:0 für Juventus zu werten. Die „Gazzetta dello Sport“ schrieb deshalb am Montag, der Anwalt von Napoli laufe sich bereits warm.