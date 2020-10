Zwei Schwerverletzte sind nach zwei Verkehrsunfällen am Sonntag in Wien zu beklagen. Ein Motorradfahrer wurde im Bezirk Donaustadt in einen Unfall mit einem 17-Jährigen verwickelt, der in einem nicht zugelassenen Pkw mit fremden Kennzeichen ohne Führerschein unterwegs war und in der Folge Fahrerflucht beging. Bei einem weiteren Crash im Bezirk Leopoldstadt erlitt zudem ein Autofahrer schwere Verletzungen.