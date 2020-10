In einer bekannten Heurigengegend am Stadtrand von Wien hat sich ein Pärchen am Sonntagabend mit einem Schreckschuss vor Wildschweinen schützen müssen - soweit zumindest die Angaben der Betroffenen. Paarhufer kamen bei dem Vorfall zwischen Stammers- und Strebersdorf nicht zu Schaden. Polizisten, die eine Zeugin wegen der Schussabgabe alarmiert hatte, fanden auch keine Wildschwein-Spuren - sie wurden allerdings von den beiden Alkoholisierten „angegangen“.