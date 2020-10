Mit einem nicht astreinen Finallauf raste Mario Leitner – nach Platz sieben im Semifinale – in 90,94 Sekunden ins Ziel. Dann der Schock: Einer der vier Torrichter wollte bei Mario das Verpassen eines Tores gesehen haben – eine 50-Sekunden-Strafe, die ihn mit Sicherheit auf den letzten Platz katapultiert hätte, stand im Raum. So musste der „Video-Referee“ her, wurde minutenlang analysiert und gezittert – bis dann das erlösende „Okay“ kam. Aber erst als Lokalmatador Majerczak als letzter Kanute mit nur 68 Hundertstel Rückstand als Zweiter ankam, war klar: Mario Leitner ist – nach seinem Triumph 2017 – schon wieder U…23-Europameister!