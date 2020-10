Besser hätte das erste Mountainbike-Rennen nach der langen Pause für Downhill-Youngster Valentina Höll nicht laufen können. Die Salzburgerin sicherte sich beim letzten Kräftemessen vor der Heim-Weltmeisterschaft in Leogang diese Woche den Sieg beim Crankworx in Innsbruck. Vali ist also bereits in WM-Form.