Die New York Giants, die Atlanta Falcons, die New York Jets und die Houston Texans warten dagegen noch auf einen Sieg. Houston war mit Ambitionen auf den Division-Sieg in die Saison gestartet war, nun setzte sich der Fehlstart auch gegen die davor noch sieglosen Minnesota Vikings (23:31) fort. Die Falcons können in der Nacht auf Dienstag bei Green Bay ihre Talfahrt stoppen, New Jersey hatte bereits in der Nacht auf Freitag gegen die Denver Broncos verloren (28:37).