New York gehörte im Frühling zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Städte weltweit. Fast 24.000 Menschen starben in der Ostküsten-Metropole an den Folgen ihrer Covid-19-Infektion. Wochenlang galten strenge Ausgangsbeschränkungen. Nun wurde, aufgrund der stark steigenden Zahl an Neuinfektionen, die Wiedereinführung von Restriktionen in neun Stadtvierteln angekündigt.