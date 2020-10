Der Mann war auf dem Geh- und Radweg der Ossiacher Zeile in Villach in Richtung Süden unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Klagenfurter Straße überquerte der Pensionist den dortigen Schutzweg. Ein 32-jähriger Mann bog zur gleichen Zeit mit seinem Auto bei grünem Licht der dortigen Ampelanlage nach rechts in die Klagenfurter Straße ein, übersah dabei den auf dem Schutzweg befindlichen Mann und kollidierte mit ihm. Der Fußgänger wurde zu Boden gestoßen und blieb dort verletzt liegen. Der Mann musste ins LKH Villach eingeliefert werden. Ein beim Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Zum Unfallzeitpunkt herrschte starker Regen und schlechte Sicht.