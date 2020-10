In Apples Support-Forum und in sozialen Medien häufen sich seit ein paar Tagen Beschwerden von iPhone-Nutzern, die nach dem Update auf iOS 14 über eine deutlich kürzere Akkulaufzeit klagen. So berichtete Twitter-Nutzer „pratish gupta“ etwa von einem „unglaublichen“ Akku-Schwund. Binnen einer Stunde sei seine Akkuanzeige von 90 auf drei Prozent gefallen. Sein simpler Rat an andere iPhone-Nutzer daher: „Wenn ihr das Update bislang noch nicht gemacht habt, lasst es bleiben.“