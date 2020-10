Der Tiroler Wahrstötter schaffte bei 93 Weltcup-Starts vier zweite Plätze und einen dritten Platz, im Ski-Cross-Gesamtweltcup landete er in der Saison 2016/17 auf Rang sieben. Dazu kommen WM-Platz fünf 2017 sowie die Ränge 20 und 17 bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi bzw. 2018 in Pyeongchang.