Es war das Rätselraten bei der letzten Ausgabe der ORF-Show „Dancing Stars“ am Freitag: Warum trugen so viele Damen im Publikum Katzenohren im Haar? Weil am nächsten Tag „Caterday“ war, also Katzensamstag, wurde spekuliert. Doch der Grund war viel, viel simpler und mag eine Enttäuschung sein.