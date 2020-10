In der Regel habe man Krisenplätze verfügbar

Falls Patienten von der geschlossenen Station wieder entlassen werden, würde man sie nicht einfach nach Hause schicken. „Wir fühlen uns auch weiterhin für sie zuständig und bieten in der Regel weitere Angebote an. Wir sind auf unseren Therapiestationen stets voll belegt, sodass wir nicht immer direkt einen Therapieplatz frei haben, verfügbar sind aber Krisenplätze oder ein ambulantes Nachsorgeangebot“, schildert Sevecke.