Der Ausflug des mit dem Coronavirus infizierten US-Präsidenten Donald Trump in einem schwarzen SUV am Sonntagabend hat bei Medizinern für Entsetzen gesorgt. Das Risiko einer Ansteckung in einem Auto sei groß, kritisierte der Leiter des Bereichs Katastrophenmedizin an der George-Washington-Universität, James Philipps. Er sprach von einer „verblüffenden Verantwortungslosigkeit“. Das Weiße Haus wies die Kritik zurück.