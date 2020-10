„Ein verpflichtend zu tragender Mund-Nasen-Schutz, weitläufige Planung der Ausstellungsflächen und Gänge, die Lenkung der Besucher am Ein- und Ausgang, hervorragende Infrastruktur zur Luftumwälzung, ein enges Netz an Desinfektionsmöglichkeiten, Fokus auf ein einwandfreies Hygienekonzept. All das können und werden wir zur Sicherheit beitragen“, gibt Messezentrum-Geschäftsführer Alexander Kribus Einblick in das coronataugliche Konzept der Classic Expo.