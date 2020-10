Planet ist achtmal so schwer wie Jupiter

Beta Pictoris c ist den Wissenschaftlern zufolge ein gigantischer Planet mit der achtfachen Masse des Jupiters. Er ist 2,7-mal so weit von seinem Zentralgestirn entfernt wie unsere Erde von der Sonne. Für eine Umrundung seines Sterns benötigt Beta Pictoris c etwa 1200 Tage, die hohe Rotation um die eigene Achse hat zur Folge, dass ein „Tag“ auf Beta Pictoris c nur knapp acht Stunden dauert.