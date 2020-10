Das war wohl keine kluge Idee von Lana Del Rey. Die Sängerin, die mit Hits wie „Summertime Sadness“ die Charts stürmte, kam am Freitag zu einer Autogrammstunde in Los Angeles mit einer Fischnetz-Gesichtsmaske und kassierte dafür sogleich einen Shitstorm. „Ich verehre dich, aber das war eine sehr dumme Aktion“, ärgerten sich die Fans über so viel Gedankenlosigkeit ihres Idols.