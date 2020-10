Höchste Zahl von Covid-19-Toten in Europa

Den Angaben zufolge starben in den vergangenen 24 Stunden 33 Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion. Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Vereinigten Königreich stieg damit auf 42.350 - der höchsten Todesfallzahl in Europa. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle lag bei genau 502.978.