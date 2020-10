„So jemanden gibt‘s kein zweites Mal“

So verschwand die Kärntnerin kurz vor dem Start in die Garderobe, kam mit verschmitztem Lächeln und liebevoll gestalteter Glückwunschkarte zurück - und überraschte ihren Trainer Patrick Cinca zum runden Geburtstag mit einer Teilnahme am rasanten Fahrtraining. Dem 30-Jährigen verschlug es nur kurz die Sprache. Dann sagte er: „So jemanden wie Anna gibt es eben kein zweites Mal. Sie ist von Haus aus so motiviert, dass ich sie oft bremsen müsste. Aber nicht heute. Da geben wir Vollgas!“