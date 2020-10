Von LASK-Strapazen profitiert

Wobei natürlich Rapid der erfolgreiche, aber strapaziöse Lissabon-Trip des LASK vom Donnerstag und der Ausfall von Trauner in die Karten spielte. Aber dass Grün-Weiß die Linzer so dominierte, war so nicht zu erwarten. Da stimmte die Taktik, die Umsetzung, die Leidenschaft - einfach alles. Selbst für Kühbauer war diese Leistung in seiner Ära „ganz weit vorne anzusiedeln. Wir haben sie beherrscht, waren klar besser.“