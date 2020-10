2578 neue Fälle und 18 Tote in Italien

Die italienischen Gesundheitsbehörden haben indessen am Sonntag wieder einen Rückgang bei den Coronavirus-Ansteckungen verzeichnet. 2578 neue Fälle wurden in 24 Stunden registriert, am Vortag waren es 2844. Außerdem wurden 18 Todesfälle gemeldet, am Samstag waren es 27. Die Zahl der Toten seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 35.986. 92.000 Abstriche wurde am Sonntag genommen.