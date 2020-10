Tödliches Unfalldrama in Niederösterreich, wo ein Pkw und ein Motorrad am Sonntagnachmittag in Sallingberg (Bezirk Krems-Land) zusammengestoßen sind. Der Motorradfahrer war laut Polizei auf der B 36 dabei, das Auto zu überholen, als dessen Lenker trotz Verbots nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Biker tödliche Verletzungen zuzog.