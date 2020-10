„Ich habe Corona, glauben sie. Ich bin gesund! Und ich werde im Februar 90 Jahre“, sagt Berta Carbonari in einem kurzen Whatsapp-Video zur „Krone“. Sie hat seit Mittwoch ein positives Testergebnis und wurde unter behördliche Quarantäne gestellt, darf nicht einmal in den Garten, weil der keinen Zaun hat. Auch ihre sie pflegende Schwiegertochter Katharina ist als „Hochrisiko-Kontaktperson“ in Quarantäne, aber selber negativ. Auch die einzige andere Person, die vor dem Test bei Berta war (eine Masseurin) ist negativ getestet worden.