140 Millionen Euro fehlen

„Im Juli war das Minus mit 33 Prozent am größten, im September lag es dann bei etwas mehr als zehn Prozent“, berichtet Gemeindebundpräsident Erwin Dirnberger. In Summe dürften über das Jahr 140 Millionen Euro fehlen. Dazu kommt die gesunkene Kommunalsteuer, was die Gemeinden - je nach Anzahl der Betriebe - unterschiedlich stark trifft.