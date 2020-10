Die Balkon-Konzerte im Frühjahr haben viele noch in guter Erinnerung. „Mit Musik geht’s leichter, man kommt mir ihr besser durch alle Krisen“, sinniert Karl Danner, der gemeinsam mit seiner Frau Angelika den Musikinstrumente-Spezialisten Danner in Linz führt. 14 Mitarbeiter ist das Team aktuell groß, zu dem auch zwei Lehrlinge gehören. Der Vorderweißenbacher Paul Wolfesberger ist bereits im zweiten Lehrjahr, für Florian Riepl begann erst Anfang September die Ausbildung zum Blechblasinstrumentenerzeuger. „Wir versuchen, immer nur so viele junge Menschen auszubilden, wie wir nach Ausbildungsende auch im Betrieb beschäftigen können“, sagt Angelika Danner.