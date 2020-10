Auf der einen Seite hatte Tierschutz noch nie so einen hohen Stellenwert, auf der anderen Seite verroht die Gesellschaft auch in Bezug auf unsere hilflosen Mitgeschöpfe stetig - über diesen extremen Widerspruch und ihre Gedanken zum Welttierschutztag am Sonntag sprach mit uns Tierschutz-Ombudsfrau Barbara Fiala-Köck.