„Wir haben bereits Anträge an die zuständigen Behörden gestellt. Sie sind aber leider abgelehnt worden, weil hier angeblich zu wenig Autos fahren. Die Frequenz der Fahrzeuge müsste man aber in den frühen Morgenstunden messen, wenn sich der Pendlerverkehr abspielt“, sagt Kuss und hofft auf Unterstützung des Landes. „Wir brauchen wirklich mehr Sicherheit. In den vergangenen Jahren entstanden hier einige Siedlungen. Es gibt derzeit viele Babys, die diesen Schulweg schon bald gehen werden!“