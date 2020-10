Herr Landespolizeidirektor, wie hat die Familie auf Ihre neue Aufgabe reagiert?

Grundsätzlich positiv, meine Kinder werden jetzt aber öfters angesprochen, das ich in der Zeitung bin.



Wie fühlt sich Ihr neues Büro an?

Ungewohnt. Ich bin zwar früher oft hier herinnen gesessen, aber in einer anderen Position und Funktion.



Sie sind vor 25 Jahren in den Polizeidienst eingetreten. Was war damals der Grund, sich für die Polizei zu entscheiden?

Es ist mir damals schon als attraktiver, interessanter und abwechslungsreicher Beruf vorgekommen. Schon in der Jugend war ab und zu der Wunsch da, zur Polizei zu gehen.



Wie hat damals die Karriereplanung ausgeschaut?

Die hat es nicht gegeben. Wichtig war einfach einmal die Polizeischule fertig zu machen und den interessanten Streifendienst, den ich nicht missen möchte weil er ein lehrreicher Bereich war, über die Bühne zu bringen und immer wieder etwas neues zu erleben. Es ist ganz wesentlich als Polizist auch Dienst auf der Straße machen zu dürfen.



Danach ging es die Karriereleiter schnell nach oben.

Dann habe ich nebenbei mein Studium der Rechtswissenschaften absolviert und zum Beispiel durch Vorträge und Besprechungen begonnen, mich für „höhere“ Dienste zu interessieren. Dann hat es sich ergeben, als Referent in verschiedenen Bereichen zu arbeiten.



Sie sind auch Weltmeister im Polizeisport.

Ja, im Schwimmen. Da habe ich bei den World Police and Fire Games, also die Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr, gewonnen. Darauf kann man schon Stolz sein. Aber zurückblickend war schon der Beruf die Arbeit und nicht der Sport.



Welche Hobbys haben Sie sonst noch?

In der Natur sein, Radfahren, Laufen und mit meinen Kinder etwas machen.