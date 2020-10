Der Ich-Erzähler des Buches, Paul Schwedenreiter, ist eine fiktionale Figur aus dem fiktiven Ort Stumpf. Und dennoch ist der Hintergrund real: Damals in Goldegg, als die SS den Ort nach Wehrmachtsdeserteuren durchsuchte. Die Autorin wirbelte mit ihrem Werk im Gedenkjahr 2018 viel Staub auf. Die Inszenierung von Viktoria Pichler ist keine bloße Nacherzählung des Buches. „Was mich an der Geschichte fasziniert, ist das Generationenerbe“, so Pichler. Rupertinum: 9., 10. und 11. Oktober, jeweils 19.30 Uhr.