Eine 55-jährige Deutsche wollte Sonntagmittag ihren Pkw auf der L 39 in Kössen (Bez. Kitzbühel) an einer Bushaltestelle wenden und übersah dabei ein in die gleiche Richtung fahrendes Motorrad. Bei dem Zusammenstoß wurden der Motorradlenker und seine Beifahrerin auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt.