„Leberkässemmeln sind eindeutig keine Infektionsherde“, stellt Notruf-Chef Christof Chwojka klar. Der Einsatzleiter der Corona-Hotline ist bemüht, alle Fragen zum Thema Pandemie schnell und effizient zu erklären. Nur manchmal ist selbst der erfahrene Profi mit seinem Latein am Ende. „Wir haben ein sehr effizientes System und großartige Mitarbeiter. Aufgrund der umfassenden Förderung seitens des Landes hatten wir auch nie mit Engpässen beim Personal zu kämpfen“, betont Chwojka. Auch Landesrat Martin Eichtinger ist bei seinem Besuch in der Leitstelle begeistert. Die Investition in ein hochmodernes Informationssystem hat sich in Zeiten von Corona mehr als bezahlt gemacht.