Gegen 13.15 Uhr fuhr die 50-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz ihr Motorrad auf der L 206 von Wieden kommend in Richtung Marktl. In einer Linkskurve kam die Lenkerin aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, dürfte in weiterer Folge in den dort befindlichen Straßengraben gefahren und zu Sturz gekommen sein.