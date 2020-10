Regelmäßige Checks von Personal, Bewohnern

Auch im Bereich der Landeskliniken und -heime geht man auf Nummer sicher: Niederösterreich beschreitet beim Screening der Covid-19-Lage einen zukunftsweisenden Weg. Dabei setzt man auf das in der Landesgesundheitsagentur entwickelte Informationssystem „CoviData“. Umfangreiche, flächendeckende und regelmäßige Testungen aller Beschäftigten runden die Maßnahmen ab. „Wir bieten allen 27.000 Mitarbeitern in den Krankenhäusern sowie in Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren an, sich freiwillig regelmäßig alle sechs bis neun Tage testen zu lassen“, betonen Landesvize Stephan Pernkopf und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Damit soll der höchstmögliche Schutz für Patienten, Klienten und Personal gewährleistet sein. Auch die 5000 Bewohner in den Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren des Landes können auf Wunsch an den Checks teilnehmen. Das angewandte System der Pool-Testungen, bei denen bis zu fünf Einzelproben gleichzeitig analysiert werden, ermöglicht, die Vielzahl an Tests entsprechend rasch zu bewältigen.