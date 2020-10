Die Früchte des Waldes gehören allen, meint man. In Krems trieben es unbekannte Schwammerlsucher jetzt aber auf die Spitze: Der halbe Forst am Rande der Stadt in Niederösterreich wurde kahl gepflückt, Reste zertreten oder einfach weggeworfen. „Das ist gemeine Verschwendung“, ärgern sich Anrainer – und haben die Polizei eingeschaltet.