500 zusätzliche Medizinstudienplätze und bessere Tarife fordert die Landeshauptstadt in einer Resolution an Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Bildungsminister Heinz Faßmann. Denn vor allem bei der Versorgung der kleinsten Landeshauptstädter spitzt sich die Lage immer weiter zu. Anfang 2021 geht nämlich der letzte Kinderarzt mit Kassenvertrag in Pension – laut aktuellem Stand wären in wenigen Monaten somit alle drei Planstellen unbesetzt. „Der Ärztemangel war leider länger absehbar. Es brennt österreichweit der Hut“, weiß Stadtchef Matthias Stadler.