Heftige Unwetter zogen in der Nacht über das Burgenland. Erneut wurde der Landessüden schwer in Mitleidenschaft gezogen. In zahlreichen Kellern stand das Wasser, Bäume stürzten um, blockierten Straßen und zerstörten Dächer. Hunderte unserer Feuerwehrleute standen bis in die Morgenstunden im Dauereinsatz.