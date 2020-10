Am 3007 Meter hohen Acherkogel in den Nördlichen Stubaier Alpen (Tiroler Bezirk Imst) hat sich am Sonntagvormittag ein tödlicher Alpinunfall ereignet. Ein 43-jähriger Österreicher rutschte nach Polizeiangaben auf einer Steinplatte aus und stürzte etwa 150 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.