Die Riesenorgel, die nach einem Vierteljahrhundert Pause nun wieder frisch renoviert erklang, wurde am Sonntag feierlich geweiht. Am Schluss des Gottesdienstes ging Schönborn auf die Pandemie ein: „Danke für ihre Bereitschaft zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Disziplin - ohne diese Maßnahmen wäre es momentan unverantwortlich, gemeinsam Gottesdienst zu feiern“, sagte der Wiener Erzbischof laut „kathpress“. „Wo dies aber gelingt, bleibt es möglich - es liegt wirklich an uns“, mahnte der Kardinal zu Disziplin.