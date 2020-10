Ausflug zwei Tage nach Geburtstag

Am Tod der kleinen Marie ändert das alles nichts mehr. Sie war so glücklich an diesem Tag. Denn zwei Tage nach ihrem vierten Geburtstag packte die Oma ihre drei Enkerln (zwei Vierjährige und eine 7-Jährige) zusammen, um einen Ausflug zu machen.