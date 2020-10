Schon im Jahr 2017 war der Türke vor Gericht geladen, weil er in sogenannte Karussellgeschäfte verwickelt war, beziehungsweise die Fäden zog und so Millionen Euro abzockte, die eigentlich an die Finanz abgeliefert werden hätten müssen. Doch es kam nie zum Urteilsspruch, weil sich der in Linz geborene mutmaßlich Betrüger in die Heimat seiner Eltern absetzte und in der Türkei untertauchte. Das Geld hatte Erkan Y. vermutlich mitgenommen, zumindest war es nicht mehr auffindbar - so wie er.