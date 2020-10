Ein 30-jähriger Linzer hatte das Mobiltelefon zuvor in dem Einkaufszentrum versehentlich auf einem Tisch vergessen. Als er sein Fehlen wenig später bemerkte, war es bereits weg. Seine 34-jährige Freundin rief darum seine Nummer an, das Telefon war jedoch ausgeschaltet. Wie sich herausstellte, hatte der Syrer das vergessene Gerät kurzerhand mitgenommen und im Parkhaus die SIM-Karte in sein eigenes Mobiltelefon gesteckt. Dann rief er die via SMS (Anruf in Abwesenheit) gesendete Handynummer der 34-Jährigen an und gab sich ihr gegenüber als „Polizei Pasching“ aus.