Trump bereits am Mittwoch positiv?

So wurde im Kurznachrichtendienst Twitter auch über die Frage spekuliert, seit wann Trump überhaupt von seiner Infektion wusste. Denn laut den Aussagen seines Leibarztes Sean Conleys von Samstagvormittag (Ortszeit), seien mittlerweile 72 Stunden vergangen, berichtete etwa die „New York Times“-Journalistin Maggie Haberman. Öffentlich gemacht worden sei die Infektion aber erst vor 36 Stunden. Stimmt die Angabe von 72 Stunden, so wusste Trump bereits Mittwochfrüh von seiner Infektion - also bevor er am Mittwochabend und Donnerstagnachmittag in Minnesota und New Jersey Spender traf.