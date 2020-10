Beinahe hätte Jürgen Melzer an der Seite seines französischen Doppelpartners Edouard Roger-Vasselin das topgesetzte Duo bei den French Open ausgeschaltet. Melzer/Roger-Vasselin führten am Sonntag im Achtelfinale in Paris gegen Juan Sebastian Cabal und Robert Farah aus Kolumbien schon mit 6:4,4:2, mussten sich aber dann nach 2:27 Stunden noch mit 6:4,6:7(3),6:7(3) geschlagen geben.