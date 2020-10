Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich anlässlich des Welttierschutztages am Sonntag für eine „artgerechtere Haltung von Tieren in unseren Häusern, in Ställen und auf Weiden“ ausgesprochen. Wie diese aussehen kann, demonstrierte die erste Hündin im Staat, Juli, der Van der Bellen für ein Video großzügig die Hofburg überließ.