1218 Schüler und 178 Lehrer sind in Österreich bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gerade bei den Tests verging aber teils viel zu viel Zeit, bis die Ergebnisse vorlagen. Chaos an den Schulen war die Folge. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat deshalb am Sonntag angekündigt, das in Wien gestartete Pilotprojekt zur Corona-Schnelltestung rasch auf andere Bundesländer ausdehnen zu wollen. Auch kündigte der Minister an, dass innerhalb der nächsten drei Wochen einheitliche Verfahrensregeln zum Umgang mit (Verdachts)-Fällen in Schulen vorliegen sollen. Kritik an den späten Maßnahmen kam von FPÖ und NEOS.