In Oberösterreich, genauer gesagt in Laakirchen, hat unsere Leserin Irina H. diese stimmungsvolle Aufnahme von der perfekten Harmonie zwischen Mensch und Tier vor einem goldenen Sonnenuntergang gemacht. Mit ihrem atmosphärischen Foto möchte sie ein Statement gegen das Aussetzen von Tieren in der Urlaubszeit setzen. Wir finden, dass ihr das durchaus gelungen ist!