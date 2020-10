Vorm Inn abgefangen

Von dieser Stelle breitete sich der Ölfilm auf der Pram und im Anschluss auch auf dem Inn aus. Durch die Feuerwehr wurden in diesem Bereich und vor dem Mündungsbereich in den Inn Ölsperren errichtet. Nach Rückverfolgung des Kanales konnte die Quelle der Einleitung im Innenhof einer Wohnanlage in Schärding gefunden werden. In einem Abwasserschacht wurde durch einen bislang unbekannten Täter Diesel oder Heizöl in einer nicht bekannten Menge entsorgt.